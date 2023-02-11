Майоров: мы Жамнова где-то критикнули, потому что не всё гладко в нашем хоккее

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров считает, что в российском хоккее на сегодняшний день имеются проблемы. Сегодня, 11 февраля, легендарному советскому нападающему исполнилось 85 лет.
«Я живу хоккеем, живу тренерским советом. Мы послушали Жамнова, где-то критикнули его. Я считаю, что по делу, потому что не всё гладко в нашем хоккее. Но самое главное, что я не чувствую себя возрастным игроком. Я себя на 85 лет не чувствую.
Будем двигаться дальше, будем двигаться к тому, чтобы после десятилетнего перерыва мы снова стали чемпионами мира. Дай бог, чтобы через годик нас туда допустили, хотя в мире такая туманная обстановка, что ничего прогнозировать нельзя. Но надежда умирает последней», — передаёт слова Майорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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