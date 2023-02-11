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Борис Майоров рассказал, как установил рекорд, который не зафиксировали в протоколе матча

Борис Майоров рассказал, как установил рекорд, который не зафиксировали в протоколе матча
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассказал, как установил рекорд, который не был зафиксирован в протоколе матча.

«Естественно, у меня есть такое чувство, что я не последний человек в хоккее. Хотя бы по игре. Пару раз я ставил рекорды в нашем хоккее, и один из них точно не будет побит никогда. Это 67й год, Сокольники, 22 секунды с начала матча против Новокузнецка, а я уже забил две шайбы вратарю Смирнову. Два раза подряд забил после вбрасывания одной и той же комбинацией. Мировой рекорд. Посмотрите в справочниках, написано, что выиграли 9:3. А мы выиграли 10:3, я забросил две шайбы на первой минуте, а секретарь просто что-то не понял. И написано, что у Майорова один гол на первой минуте», — передаёт слова Майорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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