Вайсфельд: если «Магнитка» выйдет на пик формы, то мои соболезнования её соперникам

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд рассказал, почему командам невозможно подобрать себе соперника для первого раунда плей-офф КХЛ.
«Вообще, я не думаю, что клубы КХЛ начнут выбирать себе соперников по плей-офф. Кого выбирать-то? Ведь откровенно слабых команд нет. Да и плотность в той же таблице Восточной конференции такая, что всё очень тонко — начнёшь выбирать, а кто-то сыграет не так, как ты запланировал, и все расчёты пойдут в мусорную корзину. В итоге попадёшь на того, на кого попадать не хотел. Если бы всё зависело только от одной команды — это одно, но предугадать результаты других — невозможно.
Ходят слухи, что некоторые клубы мечтают заполучить «Магнитку»? Впервые об этом слышу, но если порассуждать логически, то, да, сейчас команда Ильи Воробьёва играет неважно, но там очень сильный состав. И если «Магнитка» в плей-офф выйдет на пик формы, то мои соболезнования тем, кто её выбирал. Поэтому считаю попытки выйти на магнитогорцев очень сомнительным посылом. То же самое, кстати, могу сказать и про «Автомобилист». Да, команда играет с перепадами, но там очень мастеровитые хоккеисты. И никто не знает, в каком состоянии они подойдут к плей-офф», — цитирует Вайсфельда BetOn.
«Металлург» занимает третье место в таблице Восточной конференции КХЛ. На данный момент от этой конференции место в плей-офф себе забронировали лишь «Ак Барс» и «Сибирь».
- 11 февраля 2023
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