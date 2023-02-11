Российский вратарь Аскаров необычным способом отпраздновал победу в матче АХЛ

Российский голкипер системы «Нэшвилл Предаторз» Ярослав Аскаров необычно отпраздновал победу в матче регулярного чемпионата АХЛ.
Вратарь, выступающий за «Милуоки Эдмиралс», отразил 45 бросков во встрече с «Рокфорд Айсхогс». Матч перешёл в серию буллитов. Там Аскаров дважды помешал сопернику отличиться, в то время как его одноклубники реализовали обе попытки. В итоге «Милуоки» одержал победу. Аскаров, празднуя успех, свалил ворота и залез под них. Затем, держась за перекладину, голкипер исполнил приём из спортивного зала — жим лёжа.
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Отметим, что Аскарова признали первой звездой встречи. Всего в АХЛ российский голкипер отыграл 29 матчей в нынешнем сезоне, в которых потерпел лишь девять поражений в основное время при коэффициенте надёжности 2,60 и 90,9% отражённых бросков.
- 11 февраля 2023
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