Роман Ротенберг поздравил Бориса Майорова с 85-летием

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил двукратного олимпийского чемпиона Бориса Майорова с 85-летием.

«Сегодня день рождения у легенды – 85-летие отмечает двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира Борис Майоров.

От всей души поздравляю дорого Бориса Александровича с юбилеем! Очень рад, что он и сейчас в добром здравии и в отличном настроении. Борис Майоров – один из тех героев, кто ковал славу нашего хоккея, он был и остаётся примером для многих поколений игроков. Безмерно горжусь тем, что могу называть Бориса Александровича одним из своих наставников и друзей. Для меня огромная честь работать вместе с Борисом Майоровым, перенимать его богатейший опыт, прислушиваться к его мудрым советам.

От всей души желаю Борису Александровичу долголетия, крепчайшего спортивного здоровья, счастья, неиссякаемой энергии. Мы очень ценим всё, что Вы сделали для нашего хоккея и, уверен, сделаете ещё немало.

С праздником!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Майоров является двукратным чемпионом Олимпийских игр (1964, 1968 годы), шестикратным чемпионом мира и Европы 1963–1968 годы и трёхкратным чемпионом СССР (1962, 1967, 1969 годы). Является членом Зала славы ИИХФ.