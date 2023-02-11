Вратарь «Далласа» Уэджвуд оформил шлем в стиле «Черепашек ниндзя»

Вратарь «Даллас Старз» Скотт Уэджвуд показал свой новый шлем, который расписан в стиле знаменитых комиксов «Черепашки ниндзя».

Отметим, что цвета клуба являются зелёными, что гармонирует с выбранной тематикой. Название клуба нанесено на шлем в стилистике комиксов. Голкипер сообщил, что в детстве был поклонником мультсериала про черепах-супергероев.

«Я рос, будучи поклонником «Черепашек-ниндзя». Они зелёные, что сочетается с цветами клуба. Постарался придумать что-то новое, добавить немного поп-культуры, вспомнить старые оригинальные серии», — цитирует Уэджвуда пресс-служба клуба.

Фото: соцсети «Далласа»

Фото: соцсети «Далласа»

В текущем сезоне НХЛ вратарь провёл 16 матчей, в которых одержал семь побед с процентом отражённых бросков 91,1%.