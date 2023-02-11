«Авангард» четыре раза отыгрался в матче со СКА и вырвал победу, прервав серию поражений

В Омске на стадионе «G-Drive Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 (1:2, 2:1, 2:1).
На второй минуте Александр Волков с передачи Захара Бардакова вывел СКА вперёд. Через 78 секунд Рид Буше сравнял счёт. На 16-й минуте Андрей Педан реализовал большинство — 2:1. На 25-й минуте Владимир Ткачёв восстановил равенство — 2:2. На 29-й минуте Дмитрий Яшкин в большинстве в третий раз вывел вперёд СКА, однако на 36-й минуте Владимир Ткачёв оформил дубль. На 50-й минуте Михаил Пашнин забросил четвёртую шайбу в ворота омичей. На 56-й минуте Дамир Шарипзянов вновь восстановил равенство — 4:4. Через 30 секунд Алекс Бродхёрст впервые во встрече вывел вперёд «Авангард».
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в Астане сыграет с «Барысом». «Авангард» примет минское «Динамо». Оба матча состоятся 13 февраля.
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