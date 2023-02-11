Лучший бомбардир «Торпедо» Кручинин проведёт матч со «Спартаком» на тренерском мостике

Лучший бомбардир «Торпедо» нападающий Алексей Кручинин проведёт матч Фонбет Чемпионата КХЛ со «Спартаком» на тренерском мостике.

Форвард, накануне добавленный в список травмированных, составит компанию Игорю Ларионову, Андрею Козыреву, Михаилу Васильеву и Николаю Хабибуллину.

Отметим, что Кручинин является лучшим бомбардиром нижегородцев и четвёртым — во всей КХЛ в нынешнем сезоне. В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги российский нападающий принял участие в 60 встречах, в которых забросил 15 шайб и отдал 37 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 52 очка.

Матч между «Торпедо» и «Спартаком» состоится на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Старт — в 17:00 мск.