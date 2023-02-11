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«Автомобилист» отыгрался с 1:3 за период и одержал победу в матче с минским «Динамо»

«Автомобилист» отыгрался с 1:3 за период и одержал победу в матче с минским «Динамо»
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В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Автомобилист» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3 (1:1, 0:2, 4:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2023, суббота. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 3
Динамо Мн
Минск
1:0 Мэйсек (Да Коста, Эберт) – 04:45 (5x3)   1:1 Козун (Душак, Спунер) – 13:43 (5x4)   1:2 Спунер (Душак, Козун) – 26:52 (5x5)   1:3 Зоркин (Демков, Душак) – 37:53 (5x5)   2:3 Мэйсек (Ли) – 41:04 (5x5)   3:3 Белоусов (Кормье) – 46:12 (5x4)   4:3 Да Коста (Хрипунов) – 49:59 (5x5)   5:3 Белоусов – 59:44 (en)

На пятой минуте Брукс Мэйсек вывел екатеринбургскую команду вперёд. На 14-й минуте Брэндон Козун сравнял счёт. На 27-й минуте Райан Спунер вывел вперёд минчан. На 38-й минуте Никита Зоркин забросил третий гол в ворота «Автомобилиста». На 42-й минуте Брукс Мэйсек с передачи Олега Ли отыграл один гол. На 47-й минуте Георгий Белоусов сравнял счёт. На 50-й минуте Стефан Да Коста забросил четвёртую шайбу в ворота «Динамо». Окончательный счёт матча на последней минуте установил Белоусов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 14 февраля в Хабаровске сыграет с «Амуром». «Динамо» 13 февраля в гостях встретится с «Авангардом».

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