«Автомобилист» отыгрался с 1:3 за период и одержал победу в матче с минским «Динамо»

В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Автомобилист» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3 (1:1, 0:2, 4:0).
На пятой минуте Брукс Мэйсек вывел екатеринбургскую команду вперёд. На 14-й минуте Брэндон Козун сравнял счёт. На 27-й минуте Райан Спунер вывел вперёд минчан. На 38-й минуте Никита Зоркин забросил третий гол в ворота «Автомобилиста». На 42-й минуте Брукс Мэйсек с передачи Олега Ли отыграл один гол. На 47-й минуте Георгий Белоусов сравнял счёт. На 50-й минуте Стефан Да Коста забросил четвёртую шайбу в ворота «Динамо». Окончательный счёт матча на последней минуте установил Белоусов.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 14 февраля в Хабаровске сыграет с «Амуром». «Динамо» 13 февраля в гостях встретится с «Авангардом».
- 11 февраля 2023
-
17:30
-
17:28
-
17:18
-
17:08
-
17:04
-
16:49
-
16:47
-
16:34
-
16:29
-
15:49
-
15:26
-
14:58
-
14:30
-
14:19
-
14:15
-
14:04
-
13:56
-
13:45
-
13:32
-
12:54
-
12:47
-
12:39
-
12:32
-
12:24
-
12:15
-
12:04
-
11:44
-
11:31
-
11:17
-
11:03
-
10:51
-
10:41
-
10:34
-
10:13
-
09:53