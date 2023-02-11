«Автомобилист» отыгрался с 1:3 за период и одержал победу в матче с минским «Динамо»

В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Автомобилист» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3 (1:1, 0:2, 4:0).

На пятой минуте Брукс Мэйсек вывел екатеринбургскую команду вперёд. На 14-й минуте Брэндон Козун сравнял счёт. На 27-й минуте Райан Спунер вывел вперёд минчан. На 38-й минуте Никита Зоркин забросил третий гол в ворота «Автомобилиста». На 42-й минуте Брукс Мэйсек с передачи Олега Ли отыграл один гол. На 47-й минуте Георгий Белоусов сравнял счёт. На 50-й минуте Стефан Да Коста забросил четвёртую шайбу в ворота «Динамо». Окончательный счёт матча на последней минуте установил Белоусов.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 14 февраля в Хабаровске сыграет с «Амуром». «Динамо» 13 февраля в гостях встретится с «Авангардом».