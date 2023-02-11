Капитан «Авангарда»: при счёте 3:4 говорил парням, что мы заслужили победу

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал победу в матче со СКА.



«Хороший матч, ближе к плей-офф много таких плотных, упорных игр. Пропустили в меньшинстве сегодня, но это так и будет, что меньшинство и большинство будут решать. Я сегодня был заряжен на игру, особенно после матча с ЦСКА, где я два удаления заработал и второе соперник в итоге превратил в победный гол. Я не имею права так команду подставлять. Так что был сегодня дополнительный настрой. Нам нужны очки, подниматься в четвёрку, а то и в топ-2, чтобы первые раунды плей-офф дома начинать.



После четвёртого гола СКА говорил парням на лавке, чтобы они не успокаивались, потому что мы заслужили сегодня победу, хорошо играли. Где-то пришлось, может, прикрикнуть, но это сработало, нам дали удаление, и мы его реализовали. А потом ребята не остановились, выгрызли шайбу у борта, и Бродхёрст шикарно попал.



Четыре раза отыгрались — это показатель характера? Не хотелось бы, конечно, постоянно отыгрываться, надо и в счёте чаще вести. Но такие матчи тоже нужны, тем более против СКА, дерби своего рода. С ними интересно играть, у них отличные хоккеисты, я рад, что мы их обыграли.



Мой гол? Сегодня у меня было много пространства для бросков в большинстве, поэтому я старался просто довести шайбу до ворот, бросить мимо ног первого защищающегося, а там уже будь что будет», — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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