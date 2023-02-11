Главный тренер минского «Динамо» прокомментировал четыре шайбы, пропущенные за период

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом». В третьем периоде команда пропустила четыре шайбы.
«Хорошо играли 40 минут, сделали всё, чтобы победить, но не были готовы к такому давлению в третьем периоде. Вторая шайба — плохо играли перед воротами, в других ситуациях допускали непозволительные ошибки. Третий период провели плохо, это не радует, мы должны оставаться собранными и двигаться дальше.
Нестабильность в игре? Сложно сказать с ходу, надо проанализировать причины. Наша команда столкнулась со многими вызовами в ходе сезона.
Игра Душака? Он отличный атакующий защитник, очень помогает команде, хороший пример для других. Дерябин делает свою работу, Душак — свою, из этого складывается результат.
Варфоломеев в фарм-клубе? Мы с руководством и тренерским штабом посчитали, что на данный момент это лучшее решение для команды и Павла», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
- 11 февраля 2023
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