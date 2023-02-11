Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Северсталь — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер минского «Динамо» прокомментировал четыре шайбы, пропущенные за период

Главный тренер минского «Динамо» прокомментировал четыре шайбы, пропущенные за период
Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом». В третьем периоде команда пропустила четыре шайбы.

«Хорошо играли 40 минут, сделали всё, чтобы победить, но не были готовы к такому давлению в третьем периоде. Вторая шайба — плохо играли перед воротами, в других ситуациях допускали непозволительные ошибки. Третий период провели плохо, это не радует, мы должны оставаться собранными и двигаться дальше.

Нестабильность в игре? Сложно сказать с ходу, надо проанализировать причины. Наша команда столкнулась со многими вызовами в ходе сезона.

Игра Душака? Он отличный атакующий защитник, очень помогает команде, хороший пример для других. Дерябин делает свою работу, Душак — свою, из этого складывается результат.

Варфоломеев в фарм-клубе? Мы с руководством и тренерским штабом посчитали, что на данный момент это лучшее решение для команды и Павла», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Новость по теме
«Автомобилист» отыгрался с 1:3 за период и одержал победу в матче с минским «Динамо»
Новость по теме
В КХЛ определилась половина команд-участниц плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023