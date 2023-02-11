Главный тренер «Автомобилиста» рассказал, что будет самым важным в конце сезона

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу в матче с минским «Динамо».

«Тяжело начали, медленные были по сравнению с «Динамо». Здорово, что вытянули игру, у команды есть характер, третий период запишем в наш актив. Ребята сыграли по заданию, хорошие голы, хорошая победа.



Что изменили во втором перерыве? Стали играть проще, был прессинг. Когда забивал Мэйсек, Валк пошёл на ворота, этого не хватало. Не хватало два периода нам позиционной обороны, она была пассивной, в раздевалке был мужской разговор.



Не заменили Бобкова при 1:3? Не видел вины вратаря в голах, можно было встряхнуть ребят. Здорово, что он помог нам в концовке, не видел смысла менять.



Что важнее в конце сезона? Прежде всего — победы, в плей-офф нужен дух победителей. Возможно, на Дальнем Востоке дадим сыграть ребятам через игру, там тяжёлый выезд, разница часовых поясов. Важно, чтобы они были готовы к дальнейшим матчам», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.