Главный тренер «Торпедо» поделился мнением о проблемах «Спартака» в нынешнем сезоне

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после победы в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со «Спартаком» поделился мыслями о проблемах красно-белых в нынешнем сезоне. Кроме того, наставник нижегородцев высказался о стиле московской команды.

«Я не сторонник комментировать, что происходит в других командах, и давать какие-то оценки. «Спартак» — команда с огромными традициями, и, как бы они ни играли, у них всегда есть большая поддержка болельщиков и ДНК команды «Спартак». «Спартак» борется за плей-офф на финишной прямой. И хотел «залезть под кожу» нам. Здесь все средства хороши, и в этом плане арбитры должны играть правильную роль полицейских. Но хоккей тем и хорош, что даёт серьёзную палитру всех элементов игры. «Залезть под кожу» или вывести соперника из себя — эти способы работают, когда команда отчаянно сражается за то, чтобы спасти матч или чтобы выйти в плей-офф.



Даниил Бокун — это белорусский фермер, который делает свою работу очень грамотно и чётко, без лишних слов. Этот игрок не очень заметен, но очень эффективен», — приводит слова Ларионова официальный сайт КХЛ.

Отметим, что «Спартак» занимает девятое место в Западной конференции. Москвичи набрали 60 очков в 62 встречах. Красно-белые на три очка отстают от идущего на восьмой позиции минского «Динамо».