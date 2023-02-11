Овечкин криком настраивает игроков «Вашингтона» на матч с «Бостоном». Видео

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в предматчевом ритуале команды перед встречей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз».

Сначала капитан «столичных» криком встретил Ти Джея Оши. Американский форвард в это время давал кулачки другим игрокам «Вашингтона». После этого Овечкин и Оши несколько раз дали друг другу пять и ударились грудью.

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Отметим, что для российского капитана «Вашингтона» матч с «Бостоном» станет 53-м в нынешнем сезоне. За предыдущие встречи 37-летний Овечкин успел забросить 32 шайбы и отдать 22 результативные передачи. Суммарно нападающий «Кэпиталз» записал на свой счёт 54 очка при 20 минутах штрафного времени.