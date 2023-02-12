Кузнецов нарушил правила, жёстко ударив Маршана в спину. Видео
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В эти минуты на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». К концу первого периода счёт 1:0 в пользу гостей.
На шестой минуте российский нападающий «столичных» Евгений Кузнецов грубо сыграл против канадского форварда «мишек» Брэда Маршана. Хоккеист «Вашингтона» захотел отодвинуть соперника от своих ворот и жёстко ударил его клюшкой в спину. Маршан упал, Кузнецова удалили на две минуты. Однако и нападающий «Бостона» отправился на скамейку штрафников — также на две минуты.
Отметим, что спустя всего лишь 68 секунд «Вашингтон» открыл счёт в матче усилиями Никласа Бекстрёма.
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