Кузнецов нарушил правила, жёстко ударив Маршана в спину. Видео

В эти минуты на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». К концу первого периода счёт 1:0 в пользу гостей.

На шестой минуте российский нападающий «столичных» Евгений Кузнецов грубо сыграл против канадского форварда «мишек» Брэда Маршана. Хоккеист «Вашингтона» захотел отодвинуть соперника от своих ворот и жёстко ударил его клюшкой в спину. Маршан упал, Кузнецова удалили на две минуты. Однако и нападающий «Бостона» отправился на скамейку штрафников — также на две минуты.

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Отметим, что спустя всего лишь 68 секунд «Вашингтон» открыл счёт в матче усилиями Никласа Бекстрёма.