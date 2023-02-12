Главный тренер «Рейнджерс» объяснил непопадание Кравцова в состав на матч с «Каролиной»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан объяснил, почему российский нападающий Виталий Кравцов оказался вне состава на матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикэйнс».
«Мы хотели другой микс, другую комбинацию игроков на этот матч, а Кравцов сделал недостаточно, чтобы остаться в составе», — приводит слова Галлана журналист Ларри брукс в своих социальных сетях.
Матч «Каролины Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» состоится в ночь с 11 на 12 февраля по московскому времени. Начало встречи намечено на 03:00 по момковскому времени.
Ранее генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри высказался о месте Виталия Кравцова в команде после приобретения Владимира Тарасенко.
9 февраля «Сент-Луис Блюз» обменял Тарасенко и защитника Нико Микколу в «Нью-Йорк Рейнджерс» на условный выбор в первом раунде драфта в 2023 году, условный выбор в четвёртом раунде драфта в 2024 году, форварда «Рейнджерс» Сэмми Бле и защитника Хантера Скиннера.
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