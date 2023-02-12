Матч-центр Новости Махачев – Волкановски Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Сибирь — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Передача Орлова помогла «Вашингтону» обыграть «Бостон», Овечкин – без очков

Передача Орлова помогла «Вашингтону» обыграть «Бостон», Овечкин – без очков
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 1:2.

В составе «Вашингтона» отличились Никлас Бекстрём и Гарнет Хэтэуэй. Российский защитник Дмитрий Орлов отметился результативной передачей.

Нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не отметились результативными действиями.
За «Бостон» забил Ник Фолиньо.

Таким образом, «Вашингтон» одержал третью победу за последние четыре матча. «Бостон», в свою очередь, потерпел четвёртое поражение за последние пять матчей.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Сан-Хосе», а «Бостон» проведёт матч с «Даллас Старз». Матчи пройдут 12 и 15 февраля соответственно.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2023, суббота. 23:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Бекстрём (Юханссон, Орлов) – 06:28 (5x3)   0:2 Хэтэуэй – 31:40 (5x5)   1:2 Фолиньо (Клифтон, Холл) – 36:34 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023