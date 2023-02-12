Передача Орлова помогла «Вашингтону» обыграть «Бостон», Овечкин – без очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 1:2.

В составе «Вашингтона» отличились Никлас Бекстрём и Гарнет Хэтэуэй. Российский защитник Дмитрий Орлов отметился результативной передачей.

Нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не отметились результативными действиями.

За «Бостон» забил Ник Фолиньо.

Таким образом, «Вашингтон» одержал третью победу за последние четыре матча. «Бостон», в свою очередь, потерпел четвёртое поражение за последние пять матчей.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Сан-Хосе», а «Бостон» проведёт матч с «Даллас Старз». Матчи пройдут 12 и 15 февраля соответственно.