Пресс-служба НХЛ: Аскаров действительно поднимает планку вратарских праздников

Пресс-служба НХЛ в «твиттере» прокомментировала необычное празднование российского голкипера системы «Нэшвилл Предаторз» Ярослава Аскарова, который сейчас выступает за «Милуоки Эдмиралс».
Напомним, россиянин отразил 45 бросков во встрече с «Рокфорд Айсхогс». Аскаров, празднуя успех, свалил ворота и залез под них. Затем, держась за перекладину, голкипер исполнил приём из спортивного зала — жим лёжа.
«Ярослав Аскаров действительно поднимает планку вратарских праздников», — написано в официальном «твиттере» НХЛ.
Аскарова признали первой звездой матча с «Милуоки Эдмиралс». Всего в АХЛ российский голкипер отыграл 29 матчей в нынешнем сезоне, в которых потерпел девять поражений в основное время при коэффициенте надёжности 2,60 и 90,9% отражённых бросков.
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