Артемий Панарин забил 200-й гол в НХЛ

В эти минуты в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».
На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 2:2. В составе гостей отличился российский нападающий Артемий Панарин.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Таким образом, Панарин забил свой 200-й гол в НХЛ. Также на его счету 425 результативных передач в 561 матче при коэффициенте полезности «+131».
В нынешнем сезоне НХЛ Панарин принял участие в 53 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 13 голов и 42 результативные передачи при коэффициенте полезности «-3».
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