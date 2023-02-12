«Рейнджерс» второй раз в этом сезоне прервали длительную победную серию «Каролины»

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2.

Примечательно, что «синерубашечники» во второй раз в нынешнем сезоне прервали затяжную победную серию «Каролины». Впервые в текущей регулярке команды встретились 4 января 2023 года, и к той встрече «ураганы» подошли с 11-матчевой победной серией и 17-матчевой серией с набранными очками. Но «Рейнджерс» одержали победу — 5:3.

К сегодняшнему матчу подопечные Рода Бриндамора подошли с семиматчевой победной серией, но на «рейнджерах» их серия снова прервалась. Любопытно, что эти команды в прошлом сезоне встретились в полуфинале Восточной конференции, где «синерубашечники» также оказались сильнее — 4-3.