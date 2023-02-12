«Чувствую, что собираемся выменять ещё больше русских». Труба — о покере Панарина

Капитан «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (6:2) иронично отреагировал на лучший матч в карьере российского форварда своей команды Артемия Панарина.

«Чувствую, что собираемся выменять ещё больше русских», — со смехом сказал Труба, комментируя первый покер в карьере Панарина.

Напомним, что несколько дней назад «синерубашечники» провели большой обмен с «Сент-Луис Блюз», в результате которого состав «синерубашечников» пополнил российский нападающий Владимир Тарасенко, являющийся другом Панарина.

Сегодня Артемий стал первым игроком «Рейнджерс» за 22 года, оформившим покер на выезде. Россиянин повторил достижение чешского форварда Радека Дворжака, который отметился подобным достижением в составе «синерубашечников» в марте 2001 года.