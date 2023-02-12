Матч-центр Новости Махачев – Волкановски Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Чувствую, что собираемся выменять ещё больше русских». Труба — о покере Панарина

«Чувствую, что собираемся выменять ещё больше русских». Труба — о покере Панарина
Комментарии

Капитан «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (6:2) иронично отреагировал на лучший матч в карьере российского форварда своей команды Артемия Панарина.

«Чувствую, что собираемся выменять ещё больше русских», — со смехом сказал Труба, комментируя первый покер в карьере Панарина.

Напомним, что несколько дней назад «синерубашечники» провели большой обмен с «Сент-Луис Блюз», в результате которого состав «синерубашечников» пополнил российский нападающий Владимир Тарасенко, являющийся другом Панарина.

Сегодня Артемий стал первым игроком «Рейнджерс» за 22 года, оформившим покер на выезде. Россиянин повторил достижение чешского форварда Радека Дворжака, который отметился подобным достижением в составе «синерубашечников» в марте 2001 года.

Мощнейший обмен российской звезды НХЛ! Тарасенко и Панарин вместе пойдут за Кубком Стэнли Мощнейший обмен российской звезды НХЛ! Тарасенко и Панарин вместе пойдут за Кубком Стэнли
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023