Артемий Панарин обогнал Валерия Каменского в списке российских снайперов НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поднялся на 18-е место в списке лучших российских снайперов Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 12 февраля, в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2.
Панарин в этой игре записал на свой счёт покер и одну голевую передачу.
Таким образом, Панарин забил свой 203-й гол в НХЛ. Он обогнал в списке лучших российских снайперов Валерия Каменского, у которого было 200 голов в НХЛ.
Также на его счету 425 результативных передач в 561 матче при коэффициенте полезности «+131».
В нынешнем сезоне НХЛ Панарин принял участие в 53 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 16 голов и 43 результативные передачи при коэффициенте полезности «-3».
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