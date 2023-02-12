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Голевые пасы Бучневича и Торопченко помогли «Сент-Луису» одолеть «Аризону»

Голевые пасы Бучневича и Торопченко помогли «Сент-Луису» одолеть «Аризону»
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В Сент-Луисе (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Аризону Койотс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:5 в овертайме.

На первой минуте игры Клейтон Келлер открыл счёт голам. Ник Шмальц и Юусо Вялимики ассистировали ему. На 10-й минуте Ник Шмальц удвоил преимущество гостей. Теперь же голевые отдали Клейтон Келлер и Вялимяки.

На 31-й минуте Брэндон Саад с передач российского нападающего Павла Бучневича и Колтона Парэйко отыграл одну шайбу. Сэмми Бле сравнял счёт на 38-й минуте. Ник Ледди и Брэйден Шенн ассистировали ему.

На 42-й минуте Роберт Томас после паса Джордана Кайру вывел хозяев вперёд. Затем на 47-й минуте Калле Росен с передач российского нападающего Алексея Торопченко и Тайлера Питоика укрепил преимущество. На 49-й минуте забил снова Росен. Теперь голевые в свой актив записали Шенн и Кайру. На 50-й минуте Келлер забил за гостей. Барретт Хэйтон и Трой Стечер ассистировали ему. На последней минуте матча перевёл игру в овертайм Лоусон Круз.

Исход игры в дополнительное время решил Райан О'Райлли. Бучневич отдал голевой пас.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 февраля 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
6 : 5
ОТ
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Келлер (Шмальц, Вялимяки) – 00:51 (5x5)   0:2 Шмальц (Келлер, Вялимяки) – 09:31 (5x4)   1:2 Саад (Бучневич, Парэйко) – 30:20 (5x5)   2:2 Бле (Ледди, Шенн) – 37:19 (5x5)   3:2 Томас (Кайру, Бучневич) – 41:27 (5x5)   4:2 Росен (Питлик, Торопченко) – 46:44 (5x5)   5:2 Росен (Шенн, Кайру) – 48:33 (5x5)   5:3 Келлер (Хэйтон, Стечер) – 49:47 (5x5)   5:4 Бьюгстад (Шмальц, Вялимяки) – 53:14 (5x4)   5:5 Круз (Шмальц, Вялимяки) – 59:03 (6x5)   6:5 О'Райлли (Бучневич, Парэйко) – 61:02 (3x3)
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