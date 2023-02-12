Голевые пасы Бучневича и Торопченко помогли «Сент-Луису» одолеть «Аризону»

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Аризону Койотс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:5 в овертайме.



На первой минуте игры Клейтон Келлер открыл счёт голам. Ник Шмальц и Юусо Вялимики ассистировали ему. На 10-й минуте Ник Шмальц удвоил преимущество гостей. Теперь же голевые отдали Клейтон Келлер и Вялимяки.



На 31-й минуте Брэндон Саад с передач российского нападающего Павла Бучневича и Колтона Парэйко отыграл одну шайбу. Сэмми Бле сравнял счёт на 38-й минуте. Ник Ледди и Брэйден Шенн ассистировали ему.



На 42-й минуте Роберт Томас после паса Джордана Кайру вывел хозяев вперёд. Затем на 47-й минуте Калле Росен с передач российского нападающего Алексея Торопченко и Тайлера Питоика укрепил преимущество. На 49-й минуте забил снова Росен. Теперь голевые в свой актив записали Шенн и Кайру. На 50-й минуте Келлер забил за гостей. Барретт Хэйтон и Трой Стечер ассистировали ему. На последней минуте матча перевёл игру в овертайм Лоусон Круз.

Исход игры в дополнительное время решил Райан О'Райлли. Бучневич отдал голевой пас.