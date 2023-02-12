Голевые пасы Бучневича и Торопченко помогли «Сент-Луису» одолеть «Аризону»

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Аризону Койотс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:5 в овертайме.
На первой минуте игры Клейтон Келлер открыл счёт голам. Ник Шмальц и Юусо Вялимики ассистировали ему. На 10-й минуте Ник Шмальц удвоил преимущество гостей. Теперь же голевые отдали Клейтон Келлер и Вялимяки.
На 31-й минуте Брэндон Саад с передач российского нападающего Павла Бучневича и Колтона Парэйко отыграл одну шайбу. Сэмми Бле сравнял счёт на 38-й минуте. Ник Ледди и Брэйден Шенн ассистировали ему.
На 42-й минуте Роберт Томас после паса Джордана Кайру вывел хозяев вперёд. Затем на 47-й минуте Калле Росен с передач российского нападающего Алексея Торопченко и Тайлера Питоика укрепил преимущество. На 49-й минуте забил снова Росен. Теперь голевые в свой актив записали Шенн и Кайру. На 50-й минуте Келлер забил за гостей. Барретт Хэйтон и Трой Стечер ассистировали ему. На последней минуте матча перевёл игру в овертайм Лоусон Круз.
Исход игры в дополнительное время решил Райан О'Райлли. Бучневич отдал голевой пас.
- 12 февраля 2023
-
06:58
-
06:45
-
06:38
-
06:28
-
06:22
-
06:10
-
06:04
-
05:56
-
05:47
-
05:38
-
04:51
-
04:43
-
04:39
-
03:54
-
03:03
-
02:20
-
01:38
-
00:18
-
00:10
- 11 февраля 2023
-
23:44
-
23:31
-
23:15
-
23:15
-
23:00
-
22:40
-
22:36
-
22:30
-
22:14
-
22:06
-
21:49
-
21:20
-
21:06
-
20:46
-
20:22
-
20:05