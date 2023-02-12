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Болельщики кинули на лёд огромный «батон хлеба» после хет-трика Панарина. Видео

Болельщики кинули на лёд огромный «батон хлеба» после хет-трика Панарина. Видео
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2.

Ярче всех в этом матче выступил российский нападающий гостей Артемий Панарин. На счету у форварда из России покер и одна результативная передача.

После его хет-трика болельщики кинули на лёд огромный «батон хлеба».

ВИДЕО

Таким образом, Панарин забил свой 203-й гол в НХЛ. Он обогнал в списке лучших российских снайперов Валерия Каменского, у которого было 200 голов в НХЛ.

Также на его счету 425 результативных передач в 561 матче при коэффициенте полезности «+131».

В нынешнем сезоне НХЛ Панарин принял участие в 53 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 16 голов и 43 результативные передачи при коэффициенте полезности «-3».

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