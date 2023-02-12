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Маршан сделал подсечку Овечкину и получил клюшкой по лицу

Маршан сделал подсечку Овечкину и получил клюшкой по лицу
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 1:2.

В одном из эпизодов игры канадский нападающий хозяев Брэд Маршан сделал подсечку российскому форварду Александру Овечкину. После этого россиянин случайно попал канадцу клюшкой в лицо, Маршан не смог устоять на ногах.

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В составе «Вашингтона» отличились Никлас Бекстрём и Гарнет Хэтэуэй. Российский защитник Дмитрий Орлов отметился результативной передачей.

Нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не отметились результативными действиями.
За «Бостон» забил Ник Фолиньо.

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