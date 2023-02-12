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Видео первого покера Артемия Панарина в карьере НХЛ в матче с «Каролиной»

Видео первого покера Артемия Панарина в карьере НХЛ в матче с «Каролиной»
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин оформил покер и отметился результативной передачей, став главным героем матча. Представляем видео всех четырёх заброшенных шайб россиянина.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на Youtube-канале компании Sportsnet.

Россиянин забросил четыре шайбы и отметился одной результативной передачей, став лучшим игроком матча. В текущем сезоне НХЛ на счету россиянина 53 матча, в которых 31-летний нападающий набрал 59 очков — забросил 16 шайб и отдал 43 результативные передачи с показателем полезности «+1».

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