Видео первого покера Артемия Панарина в карьере НХЛ в матче с «Каролиной»

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2.
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин оформил покер и отметился результативной передачей, став главным героем матча. Представляем видео всех четырёх заброшенных шайб россиянина.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на Youtube-канале компании Sportsnet.
Россиянин забросил четыре шайбы и отметился одной результативной передачей, став лучшим игроком матча. В текущем сезоне НХЛ на счету россиянина 53 матча, в которых 31-летний нападающий набрал 59 очков — забросил 16 шайб и отдал 43 результативные передачи с показателем полезности «+1».
- 12 февраля 2023
-
09:32
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:21
-
07:59
-
07:22
-
06:58
-
06:45
-
06:38
-
06:28
-
06:22
-
06:10
-
06:04
-
05:56
-
05:47
-
05:38
-
04:51
-
04:43
-
04:39
-
03:54
-
03:03
-
02:20
-
01:38
-
00:18
-
00:10
- 11 февраля 2023
-
23:44
-
23:31
-
23:15
-
23:15
-
23:00
-
22:40
-
22:36
-
22:30
-
22:14