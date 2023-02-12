Панарин положил покер в НХЛ, «Реал» стал победителем КЧМ. Главное к утру
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забил четыре шайбы в игре с «Каролина Харрикейнз», мадридский «Реал» выиграл клубный чемпионат мира, победив «Аль-Хиляль», Ислам Махачев остался чемпионом UFC в лёгком весе. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Покер Артемия Панарина принёс «Рейнджерс» победу над «Каролиной».
- «Реал» обыграл «Аль-Хиляль» и стал победителем клубного чемпионата мира.
- Ислам Махачев победил Александра Волкановски в главном бою турнира UFC 284.
- Братья Бё возглавили норвежский пьедестал в спринте на ЧМ по биатлону.
- Гол Александра Головина помог «Монако» обыграть «ПСЖ» в матче чемпионата Франции.
- «Арсенал» дома не смог обыграть «Брентфорд». Троссард забил дебютный гол за «канониров».
- «Авангард» четыре раза отыгрался в матче со СКА и вырвал победу, прервав серию поражений.
- Павел Мамаев объявил о завершении карьеры.
- Гашек: об участии россиян в Олимпиаде не может идти и речи. Ни с гимном, ни без гимна.
- «Автомобилист» отыгрался с 1:3 за период и одержал победу в матче с минским «Динамо».
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