Панарин положил покер в НХЛ, «Реал» стал победителем КЧМ. Главное к утру

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забил четыре шайбы в игре с «Каролина Харрикейнз», мадридский «Реал» выиграл клубный чемпионат мира, победив «Аль-Хиляль», Ислам Махачев остался чемпионом UFC в лёгком весе. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».