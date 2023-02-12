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Овечкин не стал бросать по пустым воротам в концовке матча с «Бостоном»

Овечкин не стал бросать по пустым воротам в концовке матча с «Бостоном»
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В Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:2.

На последнйе минуте третьего периода «Бостон» вшестером штурмовал ворота «Вашингтона», пытаясь сравнять счёт. Хоккеисты гостей отобрали шайбу, которая попала к капитану «Кэпиталз» Александру Овечкину. Россиянин находился на своей синей линии ровно напротив пустых чужих ворот, однако не стал бросать, а отдал передачу на Евгения Кузнецова, который броском из своей зоны попал в штангу пустых ворот «Бостона».

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Напомним, в активе Овечкина 812 шайб. Он отстаёт от рекорда Уэйна Гретцки на 82 гола.

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