Панарин и Кемпе сегодня оформили историческое достижение в НХЛ

Завершился очередной игровой день в НХЛ, который стал историческим. Впервые в истории лиги в один день два хоккеиста оформили по покеру, причём оба включали в себя натуральный хет-трик, т.е. шайбы были заброшены подряд, сообщает Opta Stats.

В матче с «Каролиной» российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил четыре шайбы и отдал одну результативную передачу. В протоколе матча три шайбы идут подряд одна за другой, что называется натуральным хет-триком.

В матче с «Питтсбургом» нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Адриан Кемпе забросил четыре шайбы. Форвард забросил все четыре шайбы в матче подряд.

Всего в НХЛ с 1987 года до сегодняшнего дня было четыре случая, когда в один игровой день оформлялось два покера: Марио Лемье и Кит Ткачук в 1996 году, Джон Мэддэн и Рэнди Маккай в 2000 году, Даниэль Альфредссон и Мартин Гавлат в 2005 году и Патрис Бержерон и Брок Нельсон в 2021 году.