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Артемий Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Артемий Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ
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Пресс-служба НХЛ по итогам очередной игрового дня выбрала трёх лучших игроков.

Первой звездой игрвоого дня признан российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, оформивший покер и отметившийся результативной передачей в матче с «Каролиной» (6:2). Россиянин нанёс пять бросков по воротам, заработал две штрафные минуты и закончил матч с положительным показателем полезности «+4».

Второй звездой признан форвард «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе, который забросил четыре шайбы и помог разгромить «Питтсбург» со счётом 6:0.

Третья звезда игрового дня — нападающий «Тапа-Бэй» Энтони Чирелли, забросивший две шайбы и отдавший результативну передачу в матче с «Далласом» (3:1).

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