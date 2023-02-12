Валерий Каменский поздравил Артемия Панарина с первым покером в карьере

Олимпийский чемпион, вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский поздравил российского нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина с первым покером в НХЛ в матче с «Каролиной» (6:2). Панарин поднялся на 18-е место в списке лучших российских снайперов НХЛ, обогнав Каменского.

«Хочется поздравить Артемия. Так держать! Желаю ему удачи, выиграть Кубок Стэнли. Пускай будет побольше покеров! Обошёл меня в списке снайперов? Молодец! Самое главное – без травм», – сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

На счету Каменского 200 шайб в НХЛ, Панарин забросил свою 203-ю шайбу в матче с «Каролиной». В текущем сезоне НХЛ на счету россиянина 53 матча, в которых 31-летний нападающий набрал 59 очков — забросил 16 шайб и отдал 43 результативные передачи с показателем полезности «+1».