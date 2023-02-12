Марченко повторил результаты Мэттьюса и Гертла по голам в первые 30 матчей карьеры в НХЛ

Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в матче с «Торонто» (4:3). В текущем сезоне на счету россиянина стало 14 шайб за 30 матчей. Таким образом, Марченко повторил результат суперзвезды лиги Остона Мэттьюса и чешского снайпера «Сан-Хосе» Томаша Гертла по заброшенным шайбам в первые 30 матчей карьеры в НХЛ.
За последние 15 лет в НХЛ лишь Брок Бёзер (15 голов), Элиас Петтерссон (17) и Патрик Лайне (17) забрасывали больше шайб в свои первые 30 матчей в лиге.
Напомним, В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.
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