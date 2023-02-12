Марченко: первый ассист в карьере — это здорово, но мне больше нравится забивать голы

Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко поделился эмоциями от своего первого ассиста в карьере НХЛ. Россиянин забросил шайбу и отдал результативную передачу в победном матче с «Торонто» (4:3).

«Тренер доверил мне сегодня место в первом звене, и я рад сыграть с этими ребятами. Конечно, я люблю всех парней в команде, но посмотрите на мой гол сегодня — всё сделали за меня, я просто забил в пустые ворота.

Первый ассист в карьере? Я пытался бросить по воротам, а не пасовать (улыбается). Великолепно, первый ассист в карьере, но мне больше нравится забивать голы (смеётся). А забивать голы в победных матчах это вообще великолепное чувство. Обыграть такой хоккейный город, как Торонто, очень приятно», — цитирует Марченко пресс-служба клуба.

В текущем сезоне на счету Марченко 14 голов и одна результативная передача в 30 матчах.

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