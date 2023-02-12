Сушинский: не связываю покер Панарина с приходом Тарасенко. Артемий поддержал Роналду

Чемпион мира — 2008 в составе сборной России по хоккею Максим Сушинский отметил, что российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин оформил покер в матче с «Каролиной» (6:2), вдохновившись четырьмя мячами Криштиану Роналду в недавнем матче чемпионата Саудовской Аравии за «Аль-Наср».

«Своим первым покером Артемий поддержал Роналду. Мастера везде мастера. Не связываю покер Панарина с приходом Тарасенко. Артемий и так большой мастер. В «Рейнджерс» есть кому отдать, а мастерства ему хватает», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Россиянин в прошедшем матче также отметился результативной передачей и был признан первой звездой игрового дня в НХЛ. В текущем сезоне НХЛ на счету россиянина 53 матча, в которых 31-летний нападающий набрал 59 очков — забросил 16 шайб и отдал 43 результативные передачи с показателем полезности «+1».