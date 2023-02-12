Голкипер «Далласа» Уэджвуд: Василевский — рабочая лошадка и лучший вратарь в НХЛ

Голкипер «Далласа» Скотт Уэджвуд назвал российского вратаря «Тампа-Бэй» Андрея Василевского лучшим голкипером НХЛ. Уэджвуд выступал за фарм клуб «Тампы» в АХЛ в сезоне-2019/2020.

«Я думаю, что Василевский — лучший вратарь в лиге, наряду с моим напарником Эттингером. Я играл с ним и был в его команде. Я видел, что он сделал для завоевания Кубка Стэнли. Он рабочая лошадка. Он закрывает большую площадь ворот и хорошо знает свои сильные стороны. Он хороший парень и он мне нравится. Сражаться против него весело, но, очевидно, что сегодня я хотел быть на стороне победителей», — цитирует вратаря пресс-служба НХЛ.

Напомним, в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Даллас Старз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0). Оба голкипера отразили по 28 бросков.