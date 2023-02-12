Мартемьянов: Овечкин — лучший хоккеист в мире, идеальный игрок. Хотел бы видеть в «Сибири»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов ответил на вопрос, кого считает лучшим хоккеистом в мире на данный момент. Кроме того, наставник отказался выбирать лучших в рамках КХЛ.
«Я думаю, что Саша Овечкин — лучший хоккеист в мире на данный момент. Идеальный нападающий, которого я хотел бы видеть в своей команде. И в плане техники, и в плане своей мощи. Помню, как он на Олимпиаде или чемпионате мира в одного перевернул матч с канадцами, когда начал бить их на всех участках поля и мы вырвали победу. Классика. Таких людей я очень уважаю.
Если брать только КХЛ? Нет, я не буду говорить. Не хочу своих парней обижать. Я бы из своей команды назвал, но никого выделять не буду. У меня есть люди в команде, на которых надеюсь, кому доверяю больше, чем себе", — сказал Мартемьянов в интервью YouTube-каналу «Скользкий лёд».
- 12 февраля 2023
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