«Металлург» в 31-й раз подряд вышел в плей-офф в истории клуба

В Новосибирске на стадионе «Сибирь» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Сибирью» и «Металлургом». Победу в матче одержали гости со счётом 4:1.
Таким образом, «Металлург» стал четвёртым клубом Восточной конференции КХЛ, обеспечившим себе выход в плей-офф. Всего на данный момент известны 9 из 16 участников Кубка Гагарина — 2023: СКА, «Локомотив», ЦСКА, «Торпедо», московское «Динамо» — на Западе и «Ак Барс», «Сибирь», «Автомобилист», «Металлург» — на Востоке.
Отметим, что магнитогорский клуб в 31-й раз подряд в своей истории стал участником матчей навылет. «Металлург» является двукратным обладателем Кубка Гагарина в сезонах-2013/2014 и 2015/2016. До образования КХЛ клуб трижды становился чемпионом России в 1999, 2001 и 2007 годах. «Металлург» является самым титулованным клубом в Европе и новейшей истории России.
- 12 февраля 2023
-
16:26
-
16:22
-
16:09
-
16:04
-
15:42
-
15:35
-
15:25
-
15:05
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:30
-
13:10
-
12:50
-
12:14
-
12:00
-
11:37
-
11:26
-
11:05
-
10:32
-
10:08
-
09:58
-
09:32
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:21
-
07:59
-
07:22
-
06:58
-
06:45
-
06:38
-
06:28
-
06:22
-
06:10