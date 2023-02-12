«Металлург» в 31-й раз подряд вышел в плей-офф в истории клуба

В Новосибирске на стадионе «Сибирь» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Сибирью» и «Металлургом». Победу в матче одержали гости со счётом 4:1.

Таким образом, «Металлург» стал четвёртым клубом Восточной конференции КХЛ, обеспечившим себе выход в плей-офф. Всего на данный момент известны 9 из 16 участников Кубка Гагарина — 2023: СКА, «Локомотив», ЦСКА, «Торпедо», московское «Динамо» — на Западе и «Ак Барс», «Сибирь», «Автомобилист», «Металлург» — на Востоке.

Отметим, что магнитогорский клуб в 31-й раз подряд в своей истории стал участником матчей навылет. «Металлург» является двукратным обладателем Кубка Гагарина в сезонах-2013/2014 и 2015/2016. До образования КХЛ клуб трижды становился чемпионом России в 1999, 2001 и 2007 годах. «Металлург» является самым титулованным клубом в Европе и новейшей истории России.