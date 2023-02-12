«Абсурдное удаление». RMNB — о штрафе Овечкину после подсечки Маршана

Журналист Russian Machine Never Breaks Питер Хассетт прокомментировал спорное удаление капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз».



«Алекс Овечкин за всю встречу схлопотал два удаления. Второе нарушение — игра высоко поднятой клюшкой против Брэда Маршана — было совершено потому, что Алекс падал из-за подсечки Маршана. В своих отчётах я стараюсь избегать слишком тупого подсуживания «Вашингтону», но… чёрт, это было неправильное удаление», — приводит слова Хассетта Russian Machine Never Breaks.



Отметим, что и в официальном «твиттере» RMNB также был комментарий по поводу этого эпизода.



«Это абсурдное удаление для Овечкина», — говорится в сообщении.

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