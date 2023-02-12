«Сибирь» поддержала детей из онкологического отделения Новосибирской областной больницы

Новосибирская «Сибирь» перед матчем с «Металлургом» поддержала детей из онкологического отделения Новосибирской областной больницы, сообщает официальная группа клуба во «ВКонтакте».
Игроки «Сибири» вышли на лёд с табличками «Я играю за», на которых были написаны имена и возраст детей из онкологического отделения. В четверг Тревор Мёрфи, Тейлор Бек, капитан Евгений Чесалин и талисман клуба «Снеговик» во время визита к ребятам пообещали им передать привет на ближайшей игре.
Фото: https://vk.com/hcsibir1962
Фото: https://vk.com/hcsibir1962
Напомним, в Новосибирске на стадионе «Сибирь» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Сибирью» и «Металлургом». Гости одержали победу со счётом 4:1. В следующем матче «Сибирь» сыграет в гостях с «Торпедо» 14 февраля.
- 12 февраля 2023
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