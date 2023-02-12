Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сибирь» поддержала детей из онкологического отделения Новосибирской областной больницы

«Сибирь» поддержала детей из онкологического отделения Новосибирской областной больницы
Комментарии

Новосибирская «Сибирь» перед матчем с «Металлургом» поддержала детей из онкологического отделения Новосибирской областной больницы, сообщает официальная группа клуба во «ВКонтакте».

Игроки «Сибири» вышли на лёд с табличками «Я играю за», на которых были написаны имена и возраст детей из онкологического отделения. В четверг Тревор Мёрфи, Тейлор Бек, капитан Евгений Чесалин и талисман клуба «Снеговик» во время визита к ребятам пообещали им передать привет на ближайшей игре.

Фото: https://vk.com/hcsibir1962

Фото: https://vk.com/hcsibir1962

Напомним, в Новосибирске на стадионе «Сибирь» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Сибирью» и «Металлургом». Гости одержали победу со счётом 4:1. В следующем матче «Сибирь» сыграет в гостях с «Торпедо» 14 февраля.

Новость по теме
Мартемьянов: «Сибирь» пытается доехать до плей-офф на багаже очков? Есть такое
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023