В Москве 14-летний хоккеист ударил ножом одноклубника в раздевалке
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Хоккеист «Серебряных акул» ударил ножом товарища по команде перед матчем с ХК «Вымпел», сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Всё произошло в команде 2008 года рождения. Между 14-летними игроками произошёл конфликт: один мальчик решил подшутить над другим и держал дверь в раздевалке, не пуская того внутрь. В итоге тот, кто хотел попасть в раздевалку, так сильно дёрнул дверь, что державший её подросток ударился об стену.
После этого конфликт развился с новой силой и хоккеист, ударившийся об стену, взял нож и проткнул ногу партнёру по команде, которого срочно пришлось госпитализировать. Игрок, ударивший ножом, утверждает, что не хотел этого делать и это получилось случайно.
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