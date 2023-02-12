Рашевский оформил дубль в ворота ЦСКА, он не мог забить 24 матча подряд

В эти минуты в Москве проходит матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» принимает на своём льду ЦСКА. Идёт третий период, счёт 2:1 в пользу бело-голубых.

Хоккеист «Динамо» Дмитрий Рашевский в матче оформил дубль. 22-летний нападающий забросил шайбы на 17-й минуте второго периода и в начале третьей двадцатиминутки.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Отметим, что для Рашевского эти шайбы стали первыми за последние 24 матча. В последний раз Дмитрий забивал 30 ноября 2022 года в матче с «Витязем» (3:2 ОТ). В том матче форвард бело-голубых также оформил дубль.