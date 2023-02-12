В матче «Динамо» — ЦСКА прервалась рекордная для КХЛ серия армейцев без штрафных минут

В матче московского «Динамо» и ЦСКА прервалась рекордная для КХЛ серия армейцев без штрафных минут. Игроки ЦСКА провели без штрафов три предыдущих встречи, в общей сложности они не удалялись в течение 202 минут 47 секунд, сообщает пресс-служба лиги. На 15-й минуте первого периода форвард ЦСКА Виталий Абрамов был удалён за подножку.
Самые продолжительные серии без штрафных минут в КХЛ:
1. ЦСКА – 202:47 (сезон-2022/2023).
2. «Авангард» – 184:51 (сезон-2018/2019).
3. «Салават Юлаев» – 152:24 (сезон-2022/2023).
Напомним, в Москве завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» принимало на своём льду ЦСКА. Победу по буллитам со счётом 3:2 одержали гости. В следующем матче армейцы дома сыграют с «Локомотивом» 15 февраля.
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