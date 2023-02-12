Фёдоров — об идеальной дисциплине ЦСКА: вы знаете, как работает финансовая система?

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после матча с московским «Динамо» (3:2 Б) рассказал об игровой дисциплине армейцев.

«Одно удаление за последние четыре матча? Отвечу сразу, потому что это знакомый вопрос. С «Барысом» получили шесть минут штрафа в первом периоде, с Уфой, когда дома играли, по-моему, тоже четыре минуты получили. Поэтому вы знаете, как работает финансовая система? В результате по истечении 12 месяцев тоже результат получается.

Мы просили ребят и говорили на протяжении сезона о том, что втыкаться можно, но руки должны быть внизу, не суём клюшки в ноги, а именно выигрываем те стыки, где есть шайба. Иногда получается, но хотелось бы, чтобы так было во всех играх», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В следующем матче армейцы дома сыграют с «Локомотивом» 15 февраля.