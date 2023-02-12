Главный тренер ЦСКА назвал причину длительного отсутствия иностранных защитников

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после победы над московским «Динамо» (3:2 Б) рассказал про длительное отсутствие иностранных защитников и об игре голкиперов клуба.
«Уже давно не видно в составе двух иностранных защитников – Яроша и Классона? Кристиан у нас получил травму в Уфе. Там были очень плохие прогнозы, но оказалось, что всё не так плохо. Мы ждём его восстановления, сроки не скажу. У Фредди грипп, он заболел.
Шарыченков в последнее время играет намного больше Рейдеборна потому, что мы довольны его игрой или потому, что Адам индивидуально готовится к плей-офф? И то, и другое, и есть у нас определённое расписание. В этом плане в принципе я всегда говорю, что тренер вратарей имеет свободу действий в том, чтобы определять кто и как играет. Вы совершенное верно сказали. Адам готовится по специальной программе, а Саша играет. И в соответствии с графиком Сергея Ивановича Наумова они меняются», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Армейский клуб после 62 матчей набрал 86 очков и занимает второе место в таблице Запада.
- 12 февраля 2023
-
20:19
-
20:13
-
20:09
-
20:00
-
19:57
-
19:35
-
19:23
-
18:57
-
18:50
-
18:42
-
18:22
-
17:49
-
17:29
-
17:16
-
17:00
-
17:00
-
16:48
-
16:42
-
16:26
-
16:22
-
16:09
-
16:04
-
15:42
-
15:35
-
15:25
-
15:05
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:30
-
13:10
-
12:50
-
12:14
-
12:00
-
11:37