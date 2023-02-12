Главный тренер ЦСКА назвал причину длительного отсутствия иностранных защитников

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после победы над московским «Динамо» (3:2 Б) рассказал про длительное отсутствие иностранных защитников и об игре голкиперов клуба.

«Уже давно не видно в составе двух иностранных защитников – Яроша и Классона? Кристиан у нас получил травму в Уфе. Там были очень плохие прогнозы, но оказалось, что всё не так плохо. Мы ждём его восстановления, сроки не скажу. У Фредди грипп, он заболел.

Шарыченков в последнее время играет намного больше Рейдеборна потому, что мы довольны его игрой или потому, что Адам индивидуально готовится к плей-офф? И то, и другое, и есть у нас определённое расписание. В этом плане в принципе я всегда говорю, что тренер вратарей имеет свободу действий в том, чтобы определять кто и как играет. Вы совершенное верно сказали. Адам готовится по специальной программе, а Саша играет. И в соответствии с графиком Сергея Ивановича Наумова они меняются», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Армейский клуб после 62 матчей набрал 86 очков и занимает второе место в таблице Запада.