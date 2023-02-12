«Главные матчи впереди». Владислав Кодола прокомментировал поражение в дерби с ЦСКА

Нападающий московского «Динамо» Владислав Кодола подвёл итог матча с ЦСКА (2:3 Б) и рассказал об игре в овертайме.
«Хорошая и боевая игра. Считаю, что по накалу матч уже был похож на плей-офф. С обеих сторон присутствовала надёжность, команды действовали строго, и счёт получился закономерным. Никто не хотел проигрывать, играли до конца. Обидно, что пропустили в конце, немного не дотерпели. Но будем исправлять ошибки и будем стараться подойти к плей-офф в полной готовности.
Совсем другой командой предстали в сравнении с прошлым матчем? После игры с «Локомотивом» мы серьёзно поговорили, разобрали ошибки. В первую очередь сегодня сыграли дружно, одним кулаком, одним коллективом, строго. И в принципе наполовину мы исправились после «Локомотива», но есть ещё над чем работать.
Безумный овертайм, но так и не забили? Согласен, что было много моментов, в которых нужно было забивать. Где-то надо было играть хладнокровнее, хотели очень сильно забить, было сильно много желания. Но ничего – это игра, и главные матчи у нас впереди. Будем готовиться.
На буллитах не получалось показать задуманное. Если говорить обо мне, то шайба сошла, я хотел сделать немного по-другому. На тренировках работаем над буллитами, будем стараться дальше.
Мой пас на Рашевского? Обычная ситуация – я подобрал шайбу, увидел, что Раш открывается, он мне клюшкой маякнул, и я отдал ему сильный пас. Хорошо, что он забил. Конечно, я старался выполнить сильную передачу, потому что время уже поджимало. Приятно отдавать такие передачи, уже и лёд был не такого хорошего качества, и шайба могла перескочить, но хорошо, что так получилось. Всегда стараюсь отдавать точные пасы», — передаёт слова Кодолы корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
В следующем матче «Динамо» сыграет 14 февраля в гостях со «Спартаком».
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