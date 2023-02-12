Рашевский: большая сухая серия давила на меня. Надеюсь, это не последние мои голы

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский после поражения от ЦСКА (2:3 Б) рассказал о своей 24-матчевой безголевой серии, которая завершилась в сегодняшнем матче.
«Нам свойственно ошибаться, но, я думаю, мы усвоим этот урок. У нас было достаточно матчей, когда мы вели в счёте, но концентрация подводила, и мы пропускали голы. А буллиты – это лотерея, в которой нам не повезло. В прошлом матче я не играл из-за болезни. Может быть, я ментально перезагрузился за это время. Игровая мысль была совсем другой, поэтому и получилось забить.
Большая сухая серия давила на меня, но сейчас я забил, и у меня отлегло. Надеюсь, это не последние мои голы в сезоне. В моменте с первым голом я поднял «мачту» наверх, а Влад Кодола увидел меня и отдал пас прямо в клюшку. Мне осталось только реализовать свой момент», — цитирует Рашевского «РБ Спорт».
Рашевский является лучшим снайпером бело-голубых, забросив 17 шайб.
- 12 февраля 2023
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