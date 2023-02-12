«Всей правды не знаю». Горшков — об уходе из «Авангарда», за который он не сыграл ни разу

Нападающий «Адмирала» Александр Горшков рассказал об уходе из «Авангарда», за который ни разу не сыграл.

«Что произошло в «Авангарде», где меня обменяли перед сезоном, через три месяца после подписания? Конкретно я не скажу. Я правды всей не знаю. Наверное, потому что пришли лидеры. Меня подписали самым первым, в начале мая сразу подписали. Как только рынок открылся. Потом они уже начали ребят классных подписывать: Ткачёва, Рида Буше, Найта… И от этого место сокращалось. И, наверное, не хотели держать меня в третьем-четвёртом звене. Решили в свободное плавание пустить. Поэтому обменяли», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Василевич.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Горшковым читайте на «Чемпионате» завтра, 13 февраля, в 9:00 мск.