Швеция победила Финляндию и выиграла домашний этап Евротура

В Швеции завершился заключительный матч шведского этапа Еврохоккейтура, в котором хозяева принимали сборную Финляндии. Победу во встрече со счётом 3:1 одержала сборная Швеции.

На 12-й минуте первого периода счёт в матче открыл Теодор Леннстрём с передач Йонатана Пудаса и Маркуса Сёренсена.

В начале второй двадцатиминутки удвоил преимущество хозяев Харди Хеман-Актелль с передач Исака Бреннстрёма и Пера Линдхольма. На 10-й минуте второго периода счёт 3:0 сделал Антон Бенгтссон с передачи Денниса Расмуссена.

В самом конце матча размочил счёт Роберт Лейно с передач Калле Коссилы и Юхаматти Аалтонена.

Таким образом, Швеция набрала семь очков и выиграла домашний этап Еврохоккейтура. Финляндия с пятью очками стала второй. Чехия (4 очка) заняла третье место, Швейцария (2 очка) — четвёртое.