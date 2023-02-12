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Швеция победила Финляндию и выиграла домашний этап Евротура

Швеция победила Финляндию и выиграла домашний этап Евротура
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В Швеции завершился заключительный матч шведского этапа Еврохоккейтура, в котором хозяева принимали сборную Финляндии. Победу во встрече со счётом 3:1 одержала сборная Швеции.

На 12-й минуте первого периода счёт в матче открыл Теодор Леннстрём с передач Йонатана Пудаса и Маркуса Сёренсена.

В начале второй двадцатиминутки удвоил преимущество хозяев Харди Хеман-Актелль с передач Исака Бреннстрёма и Пера Линдхольма. На 10-й минуте второго периода счёт 3:0 сделал Антон Бенгтссон с передачи Денниса Расмуссена.

В самом конце матча размочил счёт Роберт Лейно с передач Калле Коссилы и Юхаматти Аалтонена.

Таким образом, Швеция набрала семь очков и выиграла домашний этап Еврохоккейтура. Финляндия с пятью очками стала второй. Чехия (4 очка) заняла третье место, Швейцария (2 очка) — четвёртое.

Еврохоккейтур. Хоккейные игры Beijer
12 февраля 2023, воскресенье. 18:00 МСК
Швеция
Окончен
3 : 1
Финляндия
1:0 Леннстрём (Пудас, Сёренсен) – 11:53 (5x4)   2:0 Хеман-Актелль (Бреннстрём, Линдхольм) – 21:56 (5x5)   3:0 Бенгтссон (Расмуссен) – 29:14 (5x5)   3:1 Лейно (Коссила, Аалтонен) – 60:00 (5x5)
Турнирная таблица Евротура
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