Форвард «Адмирала» — о десяти матчах с «Амуром» в сезоне: надоело на самом деле

Нападающий «Адмирала» Александр Горшков рассказал о своём отношении к десяти матчам с «Амуром» в текущем сезоне.

«Надоело на самом деле. Нам ещё сделали десять игр. Они начались с декабря, то есть мы уже прошли одну четвёртую чемпионата и начались только игры с Хабаровском. Надо было распределить календарь: в сентябре игры, в ноябре, в декабре… Так и растянуть. А получилось, что у нас под конец сезона десять игр. Образно говоря, у нас 25 игр, из них почти половина – с «Амуром». Можно было по-другому сделать», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Василевич.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Горшковым читайте на «Чемпионате»: