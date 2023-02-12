Григоренко: для ЦСКА уже можно считать, что плей-офф начался

Форвард ЦСКА Михаил Григоренко прокомментировал победу над московским «Динамо» (3:2 Б).

«Одной рукой забил [буллит], как Форсберг. Пару раз уже забивал за карьеру. Сидел на лавке и думал, что сделать. Подумал, что удивлю голкипера, если так сделаю. Всё получилось. Вязкая игра, было много мелких зацепов, борьбы. 2:2 — счёт по игре. Овертайм активный и интересный получился.



Уже можно считать, что плей-офф начался. Впереди непростой календарь, игры через день с соперниками, которые рядом с нами в таблице. Нужно постараться занять как можно более высокое место в таблице, чтобы в плей-офф иметь преимущество своей площадки», — приводит слова Григоренко официальный сайт ЦСКА.

Михаил Григоренко в текущем сезоне сыграл за армейцев 58 матчей, в которых набрал 41 (16+25) очко.